Хлопця розшукували поліція та волонтери.

У Харкові припинили пошуки зниклого безвісти 15-річного Антона Логвинова. Підлітка знайшли мертвим під мостом між Павловим полем та Олексіївкою.

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«Так, знайшли. Зараз проводимо огляд місця події. Під мостом, вулиця Дерев'янка, Шевченківський район», - сказал начальник поліції Харкова Андрій Рубель.

Відомо, що хлопець 8 лютого близько 19:00 вийшов з квартири за місцем проживання. Майже 2 доби підлітка розшукували півтисячі правоохоронців та волонтерів-пошукачів.

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Автор: УНІАН