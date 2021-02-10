У Харкові знайшли тіло підлітка / фото suspilne . media
У Харкові припинили пошуки зниклого безвісти 15-річного Антона Логвинова. Підлітка знайшли мертвим під мостом між Павловим полем та Олексіївкою.
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«Так, знайшли. Зараз проводимо огляд місця події. Під мостом, вулиця Дерев'янка, Шевченківський район», - сказал начальник поліції Харкова Андрій Рубель.
Відомо, що хлопець 8 лютого близько 19:00 вийшов з квартири за місцем проживання. Майже 2 доби підлітка розшукували півтисячі правоохоронців та волонтерів-пошукачів.
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