В ОДА наголосили, що кошти з будь-яких бюджетів на флагшток не виділялися й не передбачалися.

Встановлення 70-метрового флагштока, який впав у Херсоні, відбувалось з урахуванням всіх будівельних норм та дотриманням технічних вимог.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Херсонської ОДА Едуард Науменко.

"Сертифікованою компанією, яка займається виготовленням флагштоків, виготовлено 70-метровий флагшток. Цією компанією була залучена інша компанія, яка займається установленням флагштовків... Реалізація об‘єкта відбувалась з урахуванням всіх будівельних норм та дотриманням технічних вимог", - розповів він.

За його словами, під час його встановлення через обрив стропи він впав з висоти.

Читайте такожМер Кличко підняв найбільший в Україні прапор над столицею (фото)"Ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об‘єкта компанією, яка повинна була його встановити. Зараз проблема усувається, на місце виїхали представники обласної державної адміністрації для роз’яснення причин інциденту", - зазначив Науменко.

Він додав, що жодна людина не постраждала.

"Окремо хочу наголосити, що кошти з будь-яких бюджетів на флагшток не виділялися й не передбачалися", - підкреслив представник ОДА.

Також він зазначив, що за спорудження флагштоку мали заплатити грантовими грошима після виконання робіт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Херсоні під час монтажу впав найвищий в області флагшток, пошкодивши автомобіль "Лексус".

Відкриття флагштока планували на День прапора – 23 серпня.

Автор: Світлана Макринська