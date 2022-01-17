Рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час попереднього візиту у березні 2021 року, виконані лише частково.

У Київському слідчому ізоляторі моніторингова група виявила низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

Про це повідомляється на офіційному сайті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Зазначається, що моніторингова група Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини здійснила повторний візит до державної установи "Київський слідчий ізолятор" та Київської міської медичної частини ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" в м. Києві та Київській області.

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Під час візиту учасники моніторингової групи ознайомились з умовами утримання в’язнів, документацією та провели вибіркове опитування осіб, які утримуються в установі.

"Слід зазначити, що рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених працівниками національного превентивного механізму під час попереднього візиту у березні 2021 року, виконані частково. Зокрема в слідчому ізоляторі проведено ремонтні роботи у камерних приміщеннях, прогулянкових двориках, лазні, медичній частині, виробничих приміщеннях пекарні та 2-х жилих секціях відділення соціально-психологічної служби, де проживають засуджені, залишені в установі для виконання господарського обслуговування", - повідомили у омбудсмена.

Водночас, повторний візит виявив низку порушень.

"У більшості камер не забезпечено належне штучне освітленням, вікна надмірно заґратовані. В окремих камерах стіни вологі та вкриті грибком, ліжка розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує особистого простору в’язням. Більшість камер не обладнано припливно-витяжною вентиляцією, що не забезпечує належного провітрювання камер та може призвести до розповсюдження інфекційних хвороб серед утримуваних осіб", - зазначили у омбудсмена.

Також дотримання стану протипожежної безпеки в установі здійснюється з порушенням вимог правил техніки безпеки. У більшості камер значна кількість розеток, якими користуються в’язні, перебувають у незадовільному стані, електропроводка оголена, з’єднання жил проводів відбувається без ізоляції, що становить небезпеку для життя та здоров’я утримуваних осіб.

Учасники моніторингової групи заявили також, що у ДУ "ЦОЗ ДКВС України" продовжують порушуватися права утриманих осіб на охорону здоров’я та медичну допомогу.

"Зокрема, аптека медичної частини не забезпечена необхідними лікарськими засобами для лікування хворих в’язнів. Медичними працівниками не проводиться періодичний медичний огляд в’язнів. Приміщення медичної частини потребують проведення ремонту. В більшості приміщень медичної частини відсутнє гаряче поточне водопостачання… Наявний у медичній частині рентген кабінет функціонує без санітарного паспорта", - заявили монітори.

За результатами проведених повторних моніторингових візитів до зазначених установ відповідним органам влади буде спрямовано звіти із зазначенням виявлених порушень прав в’язнів та наданням рекомендацій щодо їх усунення.

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