На місці подій розвісили оголошення про знімальний процес.

Під будівлею Деснянської районної адміністрації в Києві помітили людей з російськими прапорами - вони стояли біля барикад з покришок. Як з'ясувалося, на місці йшли зйомки фільму "Мирний-21".

Фото і відео з місця подій опубліковані в Telegram-каналі "ХК". Автор відео задався питанням, чому на потенційно небезпечних людей біля Адміністрації не реагують правоохоронці. Однак на місці подій розвісили оголошення про знімальний процес.

"Мирний-21" - військова драма режисера Ахтема Сеітаблаєва, присвячена трагічним подіям 2014 року. Фільм знімається за підтримки держави, бюджет картини перевищує 35 мільйонів гривень.

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Прем'єра фільму намічена на весну 2022 року.

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Автор: Дмитро Захаров