Демонтаж триватиме кілька днів.

У центрі Києві почали демонтаж композиції на честь Переяславської ради 1654 року.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) у Telegram. Зокрема, міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради, яка знаходиться під аркою "Свободи українського народу".

"Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 кг", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.

"Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова", - йдеться у повідомленні.

Демонтаж старих пам'яток

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2022 року у центрі Києва демонтували бронзову скульптуру двох робітників, що символізували "дружбу" України і Росії. Ця скульптура знаходилась під Аркою дружби народів з 1980-х років.

14 травня 2022 року стало відомо, що Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. З того часу вона має таку назву: Арка Свободи українського народу.

Як відомо, в Україні та Росії події 1654 року тлумачать по-різному. В Росії ті події називають "возз'єднанням" для виправдання окупації України. В Україні наголошують, що після тих подій російська влада постійно посилювала втручання у внутрішні справи України, що призвело до катастрофічних наслідків для подальшої долі українських державності, церкви, права, освіти, мови та культури.

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