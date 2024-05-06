Відповідні заходи проведуть у Дарницькому районі 6-10 травня.

У Києві на території Дарницького району найближчими днями триватимуть військові навчання, мешканців наполегливо просять не знімати та не оприлюднювати відео з технікою та бійцями. Про це попередила Дарницька районна в місті Києві держадміністрація.

"У Дарницькому районі з 06 по 10 травня 2024 року проходитимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння", - мовиться у повідомленні РДА.

Зазначається, мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Відео дня

"Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – заборонено", - наголосили в РДА.

Військові навчання в Києві

Триденні військові навчання проводились у столиці також у лютогому поточного року. А 17 березня у міській військовій адміністрації столиці інформували про планові заходи військових у Дарницькому районі. Киян попередили, що може бути гучно, але цих звуків не варто лякатись.

Минулого місяця очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував припущення про повторний наступ росіян на Київ. Він сказав, що воно є безпідставними.

Буданов зазначив, що станом на зараз безпосередньої загрози для Києва немає, хоч чутки про те, що РФ нібито планує новий наступ, посилюються.

Як відомо, для захисту столиці збудувано три лінії оборони. За словами генерал-лейтенанта Збройних сил України, командувача Сухопутних військ Олександа Павлюка, значно укріплено кордон з Білоруссю, зокрема Чорнобильська зона, яку раніше не вважали оборонним рубежем.

Генерал зазначив, що наразі зроблено все, щоб не допустити прориву окупантів в напрямку столиці. У березні будувались зокрема довгострокові фортифікаційні споруди, адже "маючи такого сусіда, потрібно завжди бути готовим до війни".

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