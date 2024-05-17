Вартість одного рулону складе 30 гривень 98 копійок.

Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації у місті Києві вирішило закупитись туалетним папером на 1,5 млн грн. Про це свідчить інформація про тендер на сайті Prozorro.

Згідно з даними, загалом планується закупити 50 750 рулонів. Отже, вартість одного рулону складе 30 гривень 98 копійок.

Як відомо, нині роздрібні ціни на туалетний папір в Україні знаходяться на рівні 12-18 грн за рулон.

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Останні новини Києва

Нещодавно у Києві з’явився проспект Європейського Союзу. Це стало відомо після того, як Київрада перейменувала проспект Правди. Відповдне рішення підтримали 62 депутати з 62 зареєстрованих на той момент у сесійній залі.

Представники фракції "Слуга народу" не голосували за рішення щодо перейменування проспекту Правди у проспект Європейського Союзу. Всі вони на час розгяду питання залишили сесійну залу на знак незгоди.

За питання щодо перейменування голосували двічі, позаяк із першої спроби проект рішення не набрав необхідної кількості голосів.

Також УНІАН повідомляв, що Валерій Залужний та Ліна Костенко отримали звання почесних громадян міста Києва. Як сказав мер столиці Віталій Кличко, місто висловило свою шану та повагу до двох людей, "які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців".

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