Послуги "детективів" мали великий попит.

Викрито правоохоронця, який зі спільником продавав інформацію з державних баз даних, у тому числі й щодо топчиновників країни - міністрів Кабінету міністрів України. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

В повідомленні сказано, що колишній правоохоронець, після свого звільнення у запас, заснував приватну агенцію з надання детективних послуг. З ним працював товариш, який продовжував нести службу в правоохоронних органах.

"Через чати та групи у месенджерах зловмисники знаходили клієнтів, які були готові платити за приватну інформацію щодо адреси проживання, номерів автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин державного кордону", - повідомляють в ДБР.

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За дані, які знаходив у базах та копіював правоохоронець, клієнти платили в середньому становила 200 доларів США в залежності від обсягу інформації.

"У ході санкціонованих обшуків у фігурантів було виявлено великий масив замовлень щодо громадян України. Не гребували "детективи" і замовленнями щодо чиновників – інформація щодо яких під час російської агресії могла завдати великої шкоди інтересам України", - наголошують в ДБР.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України), його відсторонено від служби.

Його спільнику також повідомлено про підозру у збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

В ДБР зазначають, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Викриття "детективних агентств" в Україні

13 травня СБУ викрила приватне "детективне агентство", створене колишніми правоохоронцями з метою торгівлі секретною інформацією з державних баз даних. П ід виглядом легального бізнесу вони збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі, діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах.

"Для цього "в темну" використовували власні "старі" зв’язки серед чиновників та представників правоохоронних органів. Вартість "досьє" на одну людину сягала від 800 до 2,6 тис. дол. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості "замовлення".

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