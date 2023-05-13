Вартість "досьє" на одну людину становила від 800 до 2,6 тис. доларів, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України викрила приватне "детективне агентство", створене колишніми правоохоронцями з метою торгівлі секретною інформацією з державних баз даних.

Про це повідомляє СБУ у соціальній мережі Facebook. Злочинну діяльність приватного "детективного агентства" нейтралізували у Києві кіберфахівці Служби безпеки. "Незаконну діяльність організував колишній слідчий одного зі столичних райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію у лави поліції і у 2015 році звільнився з правоохоронного органу. Згодом він спільно зі своїм знайомим створив приватне детективне агентство", - йдеться у повідомленні.

Так, під виглядом легального бізнесу вони збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі, діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах.

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"Для цього "в темну" використовували власні "старі" зв’язки серед чиновників та представників правоохоронних органів. Вартість "досьє" на одну людину сягала від 800 до 2,6 тис. дол. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості "замовлення", - сказано у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, до "розгорнутих анкет" окрім паспортних даних громадян входила інформація про номери їхніх телефонів і автомобілів, а також відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень.

"Співробітники СБУ затримали обох "детективів" під час отримання ними другої частини грошей за "папку" з установчими даними на жителя столиці", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. Також перевіряється інформація щодо можливого продажу конфіденційної інформації до РФ.

Цікаві кримінальні новини - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у лютому стало відомо, що СБУ спіймала в лавах спецслужби "крота", який працював на ФСБ.

Цього колишнього працівника спецслужби, який "зливав" дані ФСБ РФ про події в Україні напередодні повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни, засудили до 14,5 років ув'язнення за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

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