У заході беруть участь близько 20 осіб.

У центрі Києва відбувається захід із вшанування пам’яті перших загиблих Героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь близько 20 осіб.

На вулиці Грушевського, біля пам’ятника священники відправили панахиду за убитим активістом Майдану Сергієм Нігояном.

Потім учасники заходу пройдуть місцями загибелі інших активістів.

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Організатором події є громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні".

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського від вогнепальних поранень загинули перші активісти Революції гідності - 25-річний Михайло Жизневський та 20-річний Сергій Нігоян. 45-річний Роман Сеник, який також отримав вогнепальне поранення 22 січня на вул. Грушевського, помер 25 січня у лікарні.

Також 22 січня 2014 року помер внаслідок катувань викрадений "тітушками" активіст Юрій Вербицький.

Крім того, внаслідок побиття 22 січня 2014 року біля стадіону "Динамо" 28 січня того ж року помер Олександра Бадера з Волині.

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