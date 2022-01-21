У Офісі генерального прокурора зазначають, що до відповідальності у цій справі було притягнуто 19 осіб.

Заступник керівника управління у справах Майдану Державного бюро розслідувань Артем Яблонський заявляє, що першим убитим під час подій Революції Гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

"Ми можемо доповісти вам про повне розкриття вбивств... Юрія Вербицького, журналіста Василя Сергієнка, яке мало місце 4 квітня 2014 року в місті Корсунь-Шевченківський, 48 вбитих на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року і трьох вбитих на вулиці Інститутській в Кріпосному провулку 18 лютого 2014 року", - сказав Яблонський.

Він зауважив, що "проблемним питанням є розкриття перших трьох вбивств".

"Тут є спірним питання, з урахуванням судово-медичних експертиз на цей момент, хто є першим вбитим: це Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян - за часом. Але за останніми даними - це Юрій Вербицький. Тобто, Нігоян, Жизневський і Сеник - це три вбивства, які на даний час не розкрито. Але слідчими Державного бюро розслідувань активізовано роботу на цьому напрямку, встановлено кожен з підрозділів внутрішніх військ, а також спецпідрозділ "Беркут", які знаходилися в момент вчинення кожного з цих вбивств в безпосередній близькості і могли його вчинити, із урахуванням висновків судово-медичних, медико-криміналістичних експертиз", - сказав Яблонський.

Своєю чергою, другий заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Іван Бабенко зазначив: "У справі щодо викрадення Луценка та Вербицького, та вбивства Юрія Вербицького... також є певні позитивні результати. Оскільки саме в цьому провадженні за результатами розслідування (до відповідальності - УНІАН) притягнуто 19 осіб. І відповідно, встановлені обставини викрадення, катування, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та, відповідно, залишення в Бориспільському районі Вербицького і Луценка з подальшим настанням смерті Вербицького".

За його словами, в цій справі до кримінальної відповідальності було притягнуто ряд цивільних осіб. "В тому числі організаторів - так званих "тітушок", які спільно співпрацювали і з органами внутрішніх справ, з працівниками міліції. А також притягнуто наразі двох працівників міліції - це слідчого і оперуповноваженого, які організовували здійснення незаконних негласних слідчих розшукових дій щодо Луценка", - сказав представник ОГП.

Крім того, Бабенко додав, що було "постановлено вирок щодо одного з організаторів "тітушок" і його засуджено до 9 років позбавлення волі за викрадення, катування, заподіяння тілесних ушкоджень і залишення без допомоги особи, яка перебувала у небезпечному стані".

Читайте також2021-й став проривним за кількістю вироків у справах Майдану – ВенедіктоваЩе 8 осіб по цьому провадженню перебувають у розшуку. За словами Бабенка, вони знаходяться на тимчасово окупованій території України і в Російській Федерації.

"Наразі ініціюється питання щодо здійснення спеціального досудового розслідування щодо них, завершення його і передачі справи до суду для її розгляду в формі спеціального судового розгляду, так званого заочного судового розгляду", - сказав представник прокуратури.

Довідка УНІАН. 21 січня 2014 року Луценка і Вербицького "тітушки" викрали з Олександрівської лікарні та вивезли з Києва. Після тортур їх залишили у лісі.

Вербицький від отриманих травм помер. 22 січня 2014 року його тіло виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

28 грудня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальні акти проти Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, викрадення і катування Вербицького та Луценка, а також перешкоджання проведенню мирних зібрань під час Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.

З моменту затримання у березні 2020 року Мисливий та Новотний утримувалися під вартою.

8 серпня 2021 року журналістка Ольга Худецька у своєму Facebook повідомила, що обвинувачені у викраденні та катуванні активістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вийшли з СІЗО.

22 січня 2014 року на вулиці Грушевського від вогнепальних поранень загинули перші активісти Революції гідності - 25-річний Михайло Жизневський та 20-річний Сергій Нігоян. 45-річний Роман Сеник, який також отримав вогнепальне поранення 22 січня на вул. Грушевського, помер 25 січня у лікарні.

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