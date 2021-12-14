Жителі та гості Києва вже з 15 грудня зможуть купити легальну новорічну ялинку. Загалом у столиці працюватиме майже 200 ялинкових локацій.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Офіційні ярмарки в Києві працюватимуть до 31 грудня. Купити ялинку можна буде на 187 локаціях по всій столиці.
При цьому ціни на офіційних точках продажів стартують від 150, а найдорожчі - по 500 гривень.
Читайте такожЗ'єднання явився топ найдорожчих ялинок України: яке місто витратило на свята найбільшеКрім того, ярмарки мають відповідати наступним вимогам:
- всі дерева повинні бути з чіпами, які містять всю інформацію про ялинку, або етикетками;
- територія повинна бути огороджена;
- на локації має бути розміщена інформація про суб'єкт підприємницької діяльності та режим роботи;
- повинна бути лінійка для вимірювання ялинки та інформація про вартість погонного метра.
Де купити ялинку в Києві - повний список адрес
Як раніше повідомляв УНІАН, легальні ялинки лісгоспи планують продавати в середньому по 105 гривень за штуку. Всього цього року планують продати 510 тисяч новорічних ялинок. Планують продати 510 тисяч дерев.