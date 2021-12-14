Всього в столиці відкриють майже 200 локацій з легальними деревами.

Жителі та гості Києва вже з 15 грудня зможуть купити легальну новорічну ялинку. Загалом у столиці працюватиме майже 200 ялинкових локацій.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Офіційні ярмарки в Києві працюватимуть до 31 грудня. Купити ялинку можна буде на 187 локаціях по всій столиці.

При цьому ціни на офіційних точках продажів стартують від 150, а найдорожчі - по 500 гривень.

Читайте такожЗ'єднання явився топ найдорожчих ялинок України: яке місто витратило на свята найбільшеКрім того, ярмарки мають відповідати наступним вимогам:

всі дерева повинні бути з чіпами, які містять всю інформацію про ялинку, або етикетками;

територія повинна бути огороджена;

на локації має бути розміщена інформація про суб'єкт підприємницької діяльності та режим роботи;

повинна бути лінійка для вимірювання ялинки та інформація про вартість погонного метра.

Де купити ялинку в Києві - повний список адрес

Як раніше повідомляв УНІАН, легальні ялинки лісгоспи планують продавати в середньому по 105 гривень за штуку. Всього цього року планують продати 510 тисяч новорічних ялинок. Планують продати 510 тисяч дерев.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова