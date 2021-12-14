Поради стосуються як штучних, так і живих дерев.

Напередодні новорічних свят питання вибору обов'язкового атрибута всіх зимових свят – ялинки – чи не найголовніше. У Центрі громадського здоров’я дали українцям декілька порад щодо вибору святкового дерева. У першу чергу, рекомендації стосуються безпеки.

У відомстві розповіли як обрати штучні й живі дерева. Відповідний допис розмістили на сторінці Центру у Facebook.

Так, обираючи штучну ялинку варто звернути увагу на її вогнестійкість, адже деякі синтетичні матеріали мають властивість миттєво спалахувати. Крім того, дерево не повинно мати неприємного запаху. Різкий хімічний запах свідчить про неякісні матеріали, з яких зроблена ялинка.

Читайте такожСтало відомо, коли засвітять головну ялинку країни на Софіївській площі"Зазвичай, штучні ялинки виготовляють з полівінілхлориду (ПВХ). Такі ялинки містять шкідливі сполуки свинцю і при нагріванні від гірлянд виділяють шкідливу речовину хлороводень, подібну до отруйного газу фосгену", - зазначають у Центрі.

Купуючи штучне деревце необхідно звернути увагу на склад виробу, який має бути вказаний на пакуванні. Варто обирати ялинки, що виготовлені з вогнестійкого поліетилену або пластику.

Жива ялинка повинна мати однорідний зелений колір без жовтизни на голках, стовбур повинен бути цілим і без пошкоджень чи отворів.

"На ялинках можуть бути кліщі, тому треба її добре оглянути й перевірити чи немає слідів їх присутності. Уникайте покупки дерев із білими шишечками. Насправді це крихітні жучки, які висмоктують смолу з ялинкових голок", - розповіли у Центрі.

Також у відомстві закликають перевіряти легальність куплених живих ялинок. Це унеможливлює обіг дерев, отриманих злочинним браконьєрським шляхом. Кожне деревце має захисну бирку електронного обліку, перевірити яку можна за посиланням.

Найкращим варіантом у Центрі вважають живу ялинку в горщику, яку можна висадити після завершення свят.

Нагадаємо, цього року легальні ялинки лісгоспи планують продавати в середньому по 105 гривень за штуку. Всього цього року планують продати 510 тисяч новорічних ялинок.

У Києві 15 грудня почнуть працювати майданчики із продажу живих новорічних дерев. Таких локацій у столиці створено майже 187, з їх адресами можна ознайомитись на офіційному сайті міської влади.

Працюватимуть ярмарки до 31 грудня. Вартість хвойних на офіційних точках продажу складатиме від 150 до 500 грн.

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Автор: Екатерина Малюга