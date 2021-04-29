Їх притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та дрібне хуліганство.

Поліцейські столичного метрополітену встановили особи хлопця та дівчини, які курили цигарки у потягу метро.

Читайте такожУ Рівному судитимуть жінку, яка сховала новонароджену дитину в морозилкуПро це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Зазначається, що після оприлюдненого в інтернеті відео, у якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки, правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили маршрут руху ймовірних порушників.

Після зібраної інформації за прикметами було встановлено їх місцезнаходження.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, після проведення заходів правоохоронці затримали двох місцевих мешканців.

«Свій вчинок вони пояснили тим, що курили цигарки та знімали відео задля розваги, аби потім його викласти до соціальної мережі», - зазначив Ніконов.

Порушники – 21-річна дівчина та 24-річний хлопець. Відносно них працівники управління поліції склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) та ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, правоохоронці провели з ними профілактичну бесіду, аби в майбутньому вони не вчиняли такі дії.

Скандальне куріння у вагоні метро

У мережі раніше поширилося відео, на якому хлопець з дівчиною курили просто у вагоні метро.

Ролик викликав шквал громадського обурення. Підлітки не лише порушили правила користування метрополітеном, а й проникли в підземку під час локдауну, коли вона працює тільки за спецперепустками. Безперешкодно курити їм вдалося саме тому, що вагон був порожній.

Дівчина, яка фігурує на відео, відмовилася вибачатися за свій вчинок. Навпаки, заявила, що порушення принесли їй популярність.

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Автор: Інна Андаліцька