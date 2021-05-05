Майже всі кримські водосховища абсолютно порожні.

Цього року окупований Крим зіткнеться з ще більшою нестачею питної води, ніж була минулого року.

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Про це розповів заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк, повідомляє "Обозреватель".

На думку експерта, зимово-весняні опади так і не сформували необхідного стоку на півострові.

"Зимовий сніг не вирішив водну проблему через зневоднення території. Більшість снігу пішло на зволоження грунту, але не на формування стоку. З травня температура повітря підвищиться і ця вода випарується. Водна проблема в Криму загостриться ще більше", - переконаний експерт.

Він нагадав, що минулого року в Сімферопольському і Таганському водосховищах ще були якісь не які водні ресурси, а тепер майже всі кримські водосховища абсолютно порожні.

Дефіцит води в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через засухи та обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води в Крим по Північно-Кримському каналу технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: Катерина Лиманська