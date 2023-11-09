Знесені скульптури розмістять у музеї "Територія терору".

Сьогодні з Пагорбу слави у Львові демонтували три радянські скульптури - "Мати-Батьківщина", "Воїн з прапором", "Присяга".

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, пам’ятники поповнять експозицію Музею тоталітарних режимів "Територія терору".

"Ми очищуємо наш простір від символів радянського періоду. І Пагорб слави – не виняток. Окрім поховань, там були ще і три радянські пам’ятники. Сьогодні вони були демонтовані та "переїдуть" до музею "Територія терору" - там вони і будуть "прославляти" терор тих часів", - заявила керуюча справами виконкому, в.о. керівника управління охорони історичного середовища Наталія Алєксєєва.

Крім того, посадовиця додала, що місто планує провести ексгумацію та перенести поховання з Пагорбу слави. Зробити це хочуть після того, як завершать ексгумацію на Личаківському військовому цвинтарі.

"Це неможливо зробити швидко, бо процедура передбачає етап погодження на рівні області та Міністерства культури. До прикладу, етап погодження щодо ексгумації на Личаківському військовому цвинтарі зайняв понад пів року. Будемо починати цю процедуру і по Пагорбу слави. Думаю, що отримати всі дозволи зможемо в найближчі три-чотири місяці. Далі – передбачити видатки та у весняно-літній період розпочати роботи", - зазначила Алєксєєва.

Демонтаж пам’ятника космонавтиці у Львові: що відомо

8 листопада у Львові демонтували скульптурну композицію "Космонавтика", яку називають пам’ятником радянській космонавтці Валентині Терешковій. Скульптуру перенесли до музею "Територія Терору".

Міська влада протягом тривалого часу не дозволяла зносити пам’ятник, стверджуючи, що скульптура не присвячена Терешковій та не несе ідеологічного навантаження, а тому не підпадає під закон про декомунізацію.

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