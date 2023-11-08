Його перенесуть до Музею тоталітарних режимів "Територія терору".

У Львові сьогодні, 8 листопада, демонтували скульптурну композицію "Космонавтика", яку називають пам’ятником радянській космонавтці Валентині Терешковій. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Скульптурна композиція "Космонавтика" на вулиці Виговського переїжджає до музею "Територія Терору". Деколонізація", - заявив він, оприлюднивши кілька фото процесу демонтажу пам’ятника.

У мерії міста додали, що перенесення скульптури покладено на Залізничну районну адміністрацію.

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Що відомо про пам’ятник та спроби його демонтувати

Скульптурна композиція "Космонавтика" була встановлена у 80-х роках ХХ століття у сквері на вулиці, названої іменем Валентини Терешкової (наразі Виговського – УНІАН) – першої в світі космонавтки, а зараз – депутатки Державної думи РФ від партії "Єдина Росія", яка у 2014 році проголосувала за анексію Криму.

Питання про демонтаж цієї скульптури кілька разів піднімали у 2015 та 2017 роках. Тоді його навіть хотіли перевезти у Ярославль (РФ), звідки родом Терешкова. Проте далі розмов справа так і не зрушила з місця.

У 2021 році, реагуючи на звернення львів’янина Володимира Козія, у якому він вимагав демонтувати вказаний пам’ятник, у міській раді заявили, що скульптура не присвячена Терешковій та не несе ідеологічного навантаження, тому не підпадає під закон про декомунізацію.

Цьогоріч на початку листопада у мерії Львова повідомили, що підготовка всіх документів для проведення робіт з демонтажу пам’ятника завершується, а роботи плануються найближчим часом.