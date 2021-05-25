Зловмисники завищували витрати на вивезення сміття з міста та скидали його на нелегальних сміттєзвалищах.

Підприємців, які займались вивезенням сміття зі Львова, підозрюють у заволодінні 2 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, протягом 2020 року службові особи підприємств, які мали укладені договори з Львівською міськрадою на утилізацію відходів, разом з підприємцями-субпідрядниками, що фактично займалися вивезенням твердих побутових відходів, завищивши витрати на вивезення сміття зі Львова, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 2 млн грн.

Зокрема, до уповноважених структурних підрозділів Львівської міськради подавалися підроблені офіційні документи, в яких були вказані більші відстань перевезення та пробіг транспортних засобів.

"Натомість, сміття за готівку вивозили у нічний час за межі міста, у тому числі й в інші області, та викидали на несанкціонованих сміттєзвалищах, а різницю між документально освоєними та фактично витраченими коштами розділяли між собою", - йдеться в повідомленні.

У ході проведення 23 обшуків на території Львівської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей вилучено бухгалтерську документацію, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази причетності осіб до скоєння злочину.

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Наразі повідомлено про підозру п’ятьом особам за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

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Автор: Світлана Макринська