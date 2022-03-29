Зокрема, з міського пологового будинку №2 насильно вивезли понад 70 людей.

Російські окупаційні сили насильно викрали медичний персонал і пацієнток одного з пологових будинків Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

Зазначається, що російські окупанти продовжують викрадати мешканців українського Маріуполя.

Зокрема, понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.

Крім того, вже відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти їх волі вивезли на територію РФ. У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

"Те, що сьогодні робить росія – порушує усі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка. Ми зробимо все для того, щоб повернути людей до дому", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.

Маріуполь наразі оточений російськими військами, проте контролюється українськими силами. Через невдалу наступальну операцію терористи бомблять інфраструктуру й вбивають цивільних.

У зв’язку з блокуванням евакуації населення й підвезенням продуктів у Маріуполі загинуло понад 5 тисяч мешканців.

Наразі ворог депортує тамтешніх мешканців до Росії у фільтраційні табори. Всього з початку повномасштабної війни, за даними омбудсмена Людмили Денісової, росіяни вивезли півмільйона осіб.

Людей потягами везуть до Омської, Томської областей й на далекий Сахалін.

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