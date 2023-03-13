Вони допомагають окупантам русифікувати українські школи в Маріуполі та Генічеську.

Служба Безпеки України (СБУ) викрила цілий "анклав" педагогів-колаборантів, які допомагають окупантам русифікувати українські школи в Маріуполі та Генічеську. Серед зрадників є навіть директор однієї зі шкіл.

В дані СБУ, у співпраці з РФ відзначилися одразу 14 "недопедагогів". Зокрема, була ідентифікована екс-депутат райради та директор школи, яка "здає" окупантам адреси приміщень сімей учасників руху опору.

"В результаті слідчо-оперативних дій 14 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з ворогом. Серед них - керівники створених російськими загарбниками "відділів освіти", а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл і "вузів", - йдеться в повідомленні.

Так, на тимчасово окупованій території Херсонської області було викрито очільницю "Новокаховської школи №1", яка за дорученням гауляйтера Володимира Сальдо вивезла до Генічеська все майно навчальних закладів.

У Маріуполі була встановлена особа керівниці місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ДНР".

"Перебуваючи на "посаді", вона вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес за російськими підручниками", - розповіли в службі.

Також ідентифікована колишня депутат районної ради та директор місцевої школи, яка "здає" окупантам адреси приміщень сімей учасників руху опору.

Крім цього, співробітники СБУ викрили "декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету ДНР".

"Разом з іншими педагогами вона організувала знищення українських підручників в даному закладі", - йдеться в повідомленні.

Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

СБУ продовжує знаходити колаборантів і зрадників - останні новини

Нагадаємо, що співробітники СБУ продовжують старанно "рятувати" українське суспільство від зрадників, які в період повномасштабної війни з РФ перейшли на бік агресора.

Нещодавно СБУ затримала екс-керівників ДП "Антонов" - їх підозрюють у причетності до знищення українського літака-легенди "Мрія", який під час штурму Гостомеля армією РФ був майже повністю знищений ворогом.

Також нещодавно правоохоронці затримали колаборанта в Куп'янську - він виконував роль "головного" в поширенні російської пропаганди під керівництвом місцевої "влади".

Вас також можуть зацікавити новини: