Збройні сили України знищили ворожий вертоліт в результаті удару по аеродрому в тимчасово захопленому Мелітополі. Очевидці бачили, як його вивозили з території об'єкта.
Про це розповів міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
"Вчора ввечері були чергові вибухи на військовій базі, яку ворог захопив з перших днів війни, це військовий аеродром. Після цього послідувала детонація. Очевидці бачили, як ворог вивозив з території військового містечка зруйновану військову техніку, а саме вертоліт", — повідомив Федоров.
Нагадаємо, 3 вересня у другій половині дня ЗСУ вдарили по території аеродрому в Мелітополі. Про це повідомляли місцеві жителі, а пізніше інформацію підтвердив мер Іван Федоров. Він написав, що було чутно п'ять гучних вибухів. До цього рашисти намагалися розміщувати на аеродромі в Мелітополі техніку не менше десяти разів.
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