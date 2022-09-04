Очевидці бачили, як його вивозили з території об'єкта.

Збройні сили України знищили ворожий вертоліт в результаті удару по аеродрому в тимчасово захопленому Мелітополі. Очевидці бачили, як його вивозили з території об'єкта.

Про це розповів міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Вчора ввечері були чергові вибухи на військовій базі, яку ворог захопив з перших днів війни, це військовий аеродром. Після цього послідувала детонація. Очевидці бачили, як ворог вивозив з території військового містечка зруйновану військову техніку, а саме вертоліт", — повідомив Федоров.

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Нагадаємо, 3 вересня у другій половині дня ЗСУ вдарили по території аеродрому в Мелітополі. Про це повідомляли місцеві жителі, а пізніше інформацію підтвердив мер Іван Федоров. Він написав, що було чутно п'ять гучних вибухів. До цього рашисти намагалися розміщувати на аеродромі в Мелітополі техніку не менше десяти разів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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