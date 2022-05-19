Місцева влада послаблює умови продажу алкоголю і скорочує тривалість комендантської години

Очільник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім анонсував послаблення умов продажу алкоголю в регіоні, а також скорочення тривалості комендантської години.

Про це він сказав у своєму відеозверненні до Telegram-каналі.

"На прохання бізнесу ми збираємося дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках, в барах весь тиждень у зв'язку з погодою, у зв'язку з тим, що бізнесу треба працювати. Але під суворою забороною продажу військовим. Якщо тільки дізнаюся, що буде продаватися військовим, то відразу все це скасуємо. Також готуємо розпорядження про скорочення комендантської години - з 10 вечора тепер буде", - сказав він.

Як повідомлялося, напередодні Миколаїв вчергове було обстріляно російською ракетою. В результаті були пошкоджені два десятки будинків, один згорів дотла. Постраждав місцевий житель.

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