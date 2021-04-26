Миколаїв знаходиться в "червоній" зоні карантину, через що транспорт в місті перевозить пасажирів у певні години.

У Миколаєві маршрутники та інші підприємці влаштували акцію протесту на центральній площі, виступаючи проти транспортних обмежень через карантин.

Як пишуть "Новости Н", протестувальники після двогодинної акції на вулиці увірвалися до будівлі мерії в пошуках міського голови Олександра Сєнкевича. Від нього вони вимагали дозволу на повноцінну роботу.

Спочатку Сенкевич назвав акцію безглуздою, оскільки, за його словами, через чотири дні Держкомісія з ТЕБ і НС буде приймати рішення про ослаблення карантину, в тому числі для транспорту. Діалогу не вийшло: активісти були налаштовані агресивно, розмовляли на підвищених тонах. Від мера зажадали провести виконком і дозволити повноцінну роботу транспорту. В ході дискусії він пообіцяв, що виконком проведуть сьогодні. Протестувальники після цього покинули будівлю мерії.

В даний час в Миколаєві, який знаходиться в "червоній" зоні карантину, громадський транспорт працює виключно вранці і ввечері, перевозячи пасажирів по спецперепустках.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован