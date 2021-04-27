Заступник міністра освіти нагадав, що в Україні щодня захищають 25-30 наукових робіт.

Міністерство освіти і науки поки не отримувало повного пакету документів для підтвердження захисту Іллею Ківою кандидатської дисертації. Рішення Вченої ради будуть ретельно перевіряти.

Про це в ефірі каналу "Україна 24"заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

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За його словами, позиція Міністерства полягає в наданні внз академічної свободи.

"Відповідно до позиції Міністерства освіти і науки я хочу сказати, що в даному захисті ми бачимо прояв академічної свободи закладів вищої освіти. В автономному закладі функціонувала спеціалізована вчена рада, яка своїм рішенням визнала дисертаційну роботу шановного пана такою, що відповідає формальним вимогам, які висуваються до таких дисертаційних робіт", - сказав заступник міністра.

При цьому Вітренко зазначив, що Міносвіти ще не отримало повний пакет документів для наказу про присвоєння Киві звання кандидата наук.

"Але хочу сказати, що від процедури захисту до процедури підтвердження рішення Вченої ради атестаційною комісією Міністерства освіти і науки буде ще подолано важкий і довгий шлях. Зараз в міністерство не надійшов повний пакет документів від Вченої ради, на його підготовку виділено час, нехай внз і вчена рада нададуть перелік документів, і ми будемо проводити всебічний аналіз даного пакету і рецензувати всю дисертаційну роботу", - пообіцяв заступник міністра.

За його словами, про захист Кивою дисертації він дізнався зі ЗМІ. При цьому в Україні щодня відбувається кілька десятків захистів. Їх ретельно відстежують на дотримання вимог і процедур, ведеться стенограма.

Ківа-кандидат: що відомо

Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на тему: "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

На захист, який тривав з 10:00 до 13:00, пропускали не всіх журналістів. Під час перерви між депутатом і ЗМІ виникла коротка перепалка – Ківа запропонував деяким журналістам з'ясувати питання в туалеті.

Пізніше стало відомо, що нардеп додав до своєї роботи довідки з підробленими підписами і вказав на наукові конференції, в яких не брав участь.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

Сам Ківа каже, що "хайпує від своєї поведінки".

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Автор: Дмитро Захаров