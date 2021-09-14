Як мінімум 30 медиків вже можуть залишитися без права займатися медичною діяльністю або навіть сісти за ґрати.

В Україні відкрито вже десятки кримінальних проваджень через підробки документів про вакцинацію - якщо підозрюваних лікарів визнають винними, вони як мінімум позбудуться роботи.

Про це в ефірі телеканалу "UA: Перший" заявив головний санітарний лікар стану ігор Кузін.

"Зараз покарання піде за статтею, що стосується підробки документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є, - за внесення неправдивих даних. Для лікаря це - від позбавлення права займатися медичною діяльністю до трьох років позбавлення волі", - пояснив Кузін.

Читайте такожУ Дніпропетровській області оштрафували лікаря за липові довідки про COVID-19Щодо кримінальних проваджень, за його словами, зараз розслідується 30 таких інцидентів - вони стосуються підробки сертифікатів ПЛР, свідоцтв про одужання, довідок і результатів вакцинації.

"За деякими з них слідство ведеться, найближчим часом бачитимемо результати", - резюмував головний санлікар.

Як вже повідомляв УНІАН, останнім часом правоохоронці активізували перевірки щодо можливого підроблення сертифікатів вакцинації. Зокрема, відслідковуються сайти, з яких здійснюється відповідні дії, а також проводяться оперативні та необхідні слідчі дії, щоб зафіксувати та припинити правопорушення.

Автор: Станислав Кожемякин