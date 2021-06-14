До цього в мережі з'явилася інформація, що бійців на одному з полігонів нібито годують неякісними продуктами.

Військовослужбовці спростовують, що в армії погано годують.

Про це пише публіцист Володимир Фомічов на своїй сторінці в Facebook, публікуючи реакцію військовослужбовців.

«Я пройшовся по різних постах людей, воюючих зараз в ЗСУ, зайшов на сторінку Сіверської танкової бригади і почитав коменти. Всі пишуть, що у порохоботів в очах помутніння», – написав він.

«Я і раніше не дивувався цинічностям порохоботів, але докотилися до останнього, стали обмовляти армію. Мені навіть не хочеться писати про Медведчука, Свинарчука та інших друзів Петра Олексійовича (Порошенка). Але друзі мої, хто досі вірить у диво гетьмана, подумайте вже. Сто років йому не здалися, Ні ми, ні Україна«, – додав він.

На його думку «порохоботи» будуть користуватися будь-якими цинічними методами та маніпуляціями заради грошей і влади.

До цього в мережі опублікували фото, що бійців на Гончарівському полігоні нібито годують неякісною їжею.

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Автор: Катерина Шварц