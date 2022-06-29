Хто саме вручив повістку жінці - журналісти поки не з'ясували.

Мешканка Тернополя отримала повістку за появу на вулиці після початку комендантської години й поділилася своїм досвідом візиту до військкомату.

З Вікторією поспілкувалися журналісти місцевого сайту "20 хвилин".

Історія розпочалася ввечері 26 червня. Після 23-ї години жінку зупинив патруль і замість профілактичної бесіди вручив повістку. Документ був з печаткою та за підписом начальника Тернопільського об’єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Вранці 28 червня жінка прийшла до військкомату. "Я хвилювалася, але розумію, що я порушила закон, бо була на вулиці у комендантську годину. Тому мусила прийти та показатися", - розповідає Вікторія.

Вона додає, що співробітники військкомату були шоковані появою жінки з повісткою й перепросили, пояснивши, що не розуміють, як так вийшло.

"За їхніми словами, це не були військові, ніби то не були працівники військкомату, які вручали повістку. Попросили вибачення та сказали, що більше такого не повториться і відпустили. Більше я питань не задавала", - ділиться Вікторія.

"Всі виглядали здивованими, казали, що не розуміють, як так сталося. Це не є їхня вина, на мою особисту думку. Нормально до мене ставилися, подякували за те, що я прийшла. Шоковані, мабуть, як вони, так і я. Як так взагалі могло вийти, що на вулиці вручили повістку не військовозобов'язаній? Сподіваюсь, що якось це будуть вирішувати", - додає тернополянка.

Журналістів у військкоматі запевнили, що жінкам повістки не вручають. В обласній поліції виданню сказали, що не мають стосунку до вручення повісток.

"Співробітники, які входять до складу патрулів, слідкують лиш за громадським порядком, супроводжують військових. А поліція жодним чином не контролює дій військових", - розповів начальник відділу комунікації обласного управління поліції Сергій Крета.

Раніше у Центрі протидії дезінформації РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок в Україні.