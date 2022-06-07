Затриманий розповів важливі дані про офіцерів російської спецслужби.

У Тернополі СБУ викрила російського шпигуна.

Як повідомили УНІАН в обласному управління Служби безпеки України, напередодні вторгнення російських військ в Україну, в Тернополі поселився росіянин. Під час піших прогулянок він розробив маршрути, які б надавали йому можливість здійснювати приховану відеозйомку важливих транспортних вузлів та стратегічних об’єктів. Відзняті відеоматеріали росіянин мав передавати через мережу Інтернет своїм зв’язковим у РФ.

Оперативники спецслужби запобігли спробі здобути розвіддані для ворожої розвідки.

Також співробітники СБУ встановили, що зловмисник після прибуття в Україну регулярно телефонував громадянам країни-агресорки, які обґрунтовано підозрюються у співпраці з ФСБ.

Зважаючи на відмову росіянина від реалізації своїх намірів, а також добровільну передачу СБУ важливих даних щодо офіцерів ворожої спецслужби, Службою безпеки ухвалено рішення про його примусове видворення з України та заборону в’їзду до нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, прикордонника з Рівненщини підозрюють в передачі інформації в Росію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії України для їх убивства.

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