Передбачається, що ухвалення такого закону прискорить "дерадянізацію і дерусифікацію країни".

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України (№7253).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Ним пропонується встановити, що забороняється присвоювати географічним об'єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов'язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів.

У пояснювальній записці до законопроекту зауважується, що за роки незалежності України "відбулося велике суспільне переосмислення тоталітарної комуністичної спадщини, що дісталася нам від радянського минулого, та розпочалося широкомасштабне відродження української історичної пам'яті, ідентичності та культури, очищення нашого громадського простору від нав'язаних багато десятиліть назад чужинських ідеологем, запровадження європейських цінностей та цивілізованого суспільного розвитку".

Передбачається, що ухвалення такого закону "забезпечить зменшення впливу Російської Федерації на внутрішню політику нашої держави та світогляд громадян, створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб, прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцнення духу і моралі Української нації".

Вас також можуть зацікавити новини: