Відпрацьована зручна логістика, за якою допомогу вже отримали півсотні осіб.

Голова Запорізької обласної вийськової адміністраціі Олександр Старух повідомляє про те, що у Запоріжжі налагоджена робота центру прийому осіб, які переміщаються із зони бойових дій.

"Відпрацьована зручна логістика, за якою допомогу вже отримали півсотні осіб", - заявив він.

За його словами, представники поліції на місці встановлюють особу та перевіряють наявність документів, після чого працівники управління соціального захисту визначають, які послуги можуть надати, далі розподіляють для подальшого влаштування на тимчасове перебування.

У центрі облаштовані сидячі та спальні місця. Загалом центр готовий прийняти до 1000 осіб одночасно.

"Завдяки небайдужим запоріжцям у центрі вже є запас одягу, взуття для чоловіків, жінок та дітей та іграшки. На місці працює медичний пункт. Організовано умови для харчування переселенців", - сказав Старух.