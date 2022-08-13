У злочинній оборудці взяли участь правоохоронці, а також посадовці місцевої влади.

У Запорізькій області виявили схему, яка дозволяла за гроші перетинати лінію розмежування в обхід затвердженого порядку.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у Telegram.

Зазвичай, громадяни мають подавати заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їхній основі формуються відповідні списки. За даними слідства, окремі "ділки" Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів за гроші забезпечувати швидкий та позитивний розгляд таких заявок.

Зазначаться, що зловмисники розробили цілу систему поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

Працівники ДБР 13 серпня провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі у осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

Крім того, "на гарячому" затримали одного з посередників. Через нього хотіли передати $1400 за "позитивний" розгляд заяви. Щоденний незаконний прибуток "ділків" складав 2 мільйони гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Одещині виявили схему з незаконного виїзду за кордон. Одеситка вивозила чоловіків призовного віку під виглядом опікунів прийомного сина.

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