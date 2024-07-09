Він не сказав, що саме було в цьому повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що після обстрілу російськими окупантами Києва написав російській уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій "емоційне" смс-повідомлення. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, говорячи про обстріл ворогом столиці 8 липня.

Омбудсмен підкреслив, що вчорашні події вкотре продемонстрували геноцидну політику Росії щодо України.

"Сьогодні зранку вже підтверджений факт експертами, в тому числі, міжнародними, що російська ракета цілеспрямовано була запущена по дитячій лікарні "Охматдит", - зазначив Лубінець.

Відео дня

Він зауважив, що вже зв’язався з регіональною директоркою ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії та попросив про допомогу. За словами уповноваженого, керівник ЮНІСЕФ в Україні підтвердив, що отримав усі доручення та погодження щодо того, що організація готова терміново виділити додаткове фінансування для, насамперед, надання допомогти дітям та родинам, які перебували в "Охматдиті".

"І далі вони пропрацьовують питання, щоб максимально швидко відновити цю лікарню", - сказав уповноважений.

Лубінець також розповів, що спілкувався вчора з Москальковою.

"Спілкувався спочатку вранці. Це було заздалегідь заплановане технічне спілкування, до обстрілів. І скажу відверто, після обіду я написав навіть смс, достатньо емоційне. Очікую реакції", - сказав він і додав, що це була його "емоційна реакція на події, пов’язані з обстрілом цивільної інфраструктури і загибеллю українських дітей".

На уточнення, що саме було в цьому смс, уповноважений відмовився розповідати, що там було.

"Настільки чутлива тема. Я не хочу, щоб це якось вплинуло на комунікацію… Напевно, що я вперше… Я вже просто не витримав", - сказав Лубінець.

Він зауважив, що Москалькова його повідомлення прочитала.

"Я скажу так: я не отримав ганебної реакції, чи чогось подібного не було", - розповів омбудсмен.

Удар по лікарні "Охматдит"

У Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні "Охмадит" вже завершено рятувальні аварійно-роботи. Внаслідок російського удару загинуло двоє осіб, усього за допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами вісьмох дітей.

У Службі безпеки України заявили, що отримано нові докази, які підтверджують, що Росія вдарила по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101. На місці трагедії було знайдено, зокрема уламок двигуна цієї ракети.

Смертельний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, ймовірно, був спричинений прямим влучанням російської ракети, заявила у вівторок глава місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини, посилаючись на власний аналіз.

Вас також можуть зацікавити новини: