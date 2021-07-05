Щеплення жителям Закарпаття робляться вакциною компанії Johnson & Johnson.

Угорщина з минулої п'ятниці розпочала кампанію з вакцинації іноземців, які проживають у прикордонних регіонах сусідніх країн. Зокрема, щеплення можуть отримати жителі українського Закарпаття.

Про це повідомляється на угорському урядовому порталі, присвяченому протидії COVID-19. Так, Уряд раніше оголосив, що має намір захистити від епідемії «угорське населення і угорців за кордоном».

Жителі Закарпаття, зокрема, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону та прикордонних лікарнях, куди організовано підвезення автобусами. Перелік необхідних документів і список пунктів вакцинації можна знайти на сайті.

Щеплення жителям Закарпаття робляться вакциною Janssen від компанії Johnson & Johnson.

За ініціативою Угорщини щеплення можуть отримати і жителі прикордонних регіонів з інших країн - Румунії, Хорватії, Словенії, Словаччини, Австрії.

Читайте такожТурецький газ в обхід України: Сербія та Угорщина добудували " Балканський потік"

Угорщина та Закарпаття

Угорська сторона давно виявляє великий інтерес до Закарпаття, де проживає громада українських угорців.

У вересні 2018 року в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім Угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства. Консул Угорщини в Берегові був оголошений персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про висилку українського консула.

Інцидент призвів до дипломатичного скандалу і загострення відносин між Києвом і Будапештом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров