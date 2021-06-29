Місцеві жителі з села Білки викликали "швидку". Коли вона приїхала, діти закидали автомобіль камінням.

В селі Білки Хустського району діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги, який приїхав за викликом.

Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

Інцидент стався 28 червня близько 01:00. За її словами, місцеві жителі з села Білки викликали "швидку". Коли вона приїхала, діти закидали автомобіль камінням.

За словами начальниці Іршавської станції екстреної медичної допомоги Оксана Кинів, діти були представниками ромської національності. Вони закидали автівку, коли лікарі знаходилися у приміщенні й надавали людям медичну допомогу.

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"Невідомі пошкодили задні двері авто й розбили переднє вікно "швидкої". Ніхто з працівників не отримав тілесних ушкоджень", — розповіла Оксана Кинів.

"Коли туди приїхала поліція, там уже нікого не було. На цей час проводиться перевірка, кримінальне провадження ще не відкрито", — додала Тетяна Щоголєва.

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Автор: Денис Прядко