Про причини скасованого виїзду туристка не розповіла.

Розсерджена через невиїзд українська туристка викинула у гніві закордонний паспорт. Діти повторили за дорослою.

Відео жінка розмістила в Instagram. Наразі її сторінка закрита.

Читайте також"Про карантин усі забули": ЗМІ показали, як виглядає вхід у метро Києва в годину пік (фото)За її словами, виліт планували до турецького Стамбулу. Водночас про причини скасованого виїзду туристка не розповіла.

«Ми сьогодні не полетіли до Стамбулу за певних причин українського законодавства, грьобаного, бл*ть. В Україні – офігенні закони, дякуємо, що ми сьогодні двічі купували нові квитки. Полетіли», – відповіла жінка.

Після чого вона викинула свій паспорт у траву. Діти поряд повторили дії за дорослою.

«Україно, іди-но ти в ж*пу», – сказала дівчинка і теж викинула документ.

Жінка мешкає у Дружківці Донецької області.

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Автор: Яна Ставська