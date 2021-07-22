Так, Україна визнаватиме угорські документи про освіту та наукові ступені, а Угорщина - українські.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та головуючий в Комітеті міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося перед початком їхньої спільної прес-конференції.

Говорячи про підписання цієї угоди, Сійярто зауважив, що це питання обговорювалося протягом 7 років.

"Угода про визнання дипломів і наукових ступенів свідчить про те, що немає невирішуваних проблем. Тільки треба багато працювати", - сказав він.

Читайте такожЗеленський підписав закон про корінні народиКрім того, під час зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю у сфері підготовки дипломатичних кадрів між Міністерством закордонних справ України та Міністерством зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини.

Як зазначається у дописі на сторінці МЗС України у Facebook, підписання цих документів означає, що Україна визнаватиме угорські документи про освіту та наукові ступені, а Угорщина - українські. Крім того, Дипломатична академія України ім. Геннадія Удовенка при МЗС та Дипломатична академія Угорщини активізують обмін студентами, науковцями та експертами. Також передбачається участь дипломатів обох держав у тренінгах, обмін публікаціями.

Сьогодні, 22 липня, головуючий в Комітеті міністрів Ради Європи, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув в Україну з робочим візитом.

Кулеба та Сійярто також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться із безпековою ситуацією та зусиллями українського уряду із підвищення безпеки для людей, які мешкають у зоні бойових дій.

Погіршення відносин України та Угорщини

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

У Києві 24 лютого відбулося установче засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Учасники засідання досягли взаєморозуміння щодо спільних намірів забезпечити якісні умови для здобуття шкільної освіти українцями угорського походження на Закарпатті.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина готова обговорити з Україною втілення положень освітнього закону з урахуванням інтересів угорської меншини.

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Автор: Тетяна Поляковська