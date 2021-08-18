Перший план - це евакуація пасажирським літаком, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, другий - евакуація військовим літаком Міноборони України, який сьогодні вилетів з Києва.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що наразі опрацьовуються два плани евакуації понад 150 українських громадян з Афганістану.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Загалом понад 150 українців, членів їхніх родин та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими із Афганістану. МЗС разом із причетними відомствами працює над створенням умов для їхньої безпечної евакуації. Відпрацьовуємо два плани: вивіз громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони, який відлетів сьогодні з Києва", - заявив Ніколенко.

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Також речник повідомив про безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.

"Перше - безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами, на під’їздах до аеропорту розміщується низка блокпостів. Друге - безпечна посадка людей на літак та його технічна підготовка: усі ми бачили кадри в новинах, який натовп зібрався в аеропорту Кабула, як люди намагаються зачепитися хоч за якусь можливість потрапити в літаки; відбулася також дисфункція обслуговуючих компаній, насамперед для заправки пального. Третє - отримання дозволу на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану", - зазначив Ніколенко.

За його словами, евакуація розпочнеться, щойно будуть вирішенні ці питання. "Ми сподіваємося, що це відбудеться вже найближчим часом", - сказав речник.

Окремо він нагадав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні зранку переговорив телефоном з одним із дванадцятьох українців, які перебувають на колишній військовій базі поблизу Кабула.

"Громадяни запевнили, що негайної загрози їхньому життю і здоров’ю немає. Їхній стан задовільний. Вони можуть вільно пересуватися базою. Наше посольство підтримує з ними регулярний зв'язок, взаємодіє з причетними сторонами задля розблокування бази і евакуації. Група також має альтернативний варіант допомоги від роботодавця", - повідомив Ніколенко.

Евакуація українців з Афганістану

Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українців афганського походження бажали покинути Афганістан, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан". Наразі найголовніше для цих українців - щоб вони дісталися до аеропорту Кабулу.

Раніше Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.

Автор: Віталій Саєнко