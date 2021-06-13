Наразі допомоги в поверненні з Білорусі на батьківщину очікує ще одна людина.

Україна після закриття авіасполучення з Білоруссю вже повернула додому п’ятьох пацієнтів, які проходили там лікування.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

«Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу - і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції «Слуга народу», - зазначив він.

За словами міністра, нині очікує допомоги МЗС у поверненні з Білорусі ще одна людина.

«Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне, щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися», - додав він.

Кулеба запевнив, що Україна не залишить своїх громадян, які потребують допомоги у поверненні додому.

«Якщо будуть ще звернення - нікого не залишимо без уваги, захисту та допомоги», - наголосив він.

Глава МЗС повідомив, що сьогодні вночі кордон Білорусі і України перетнув реанімобіль з чоловіком громадянки Людмили Іванової, яка звернулася з особистим проханням про допомогу. Кулеба подякував за співпрацю посольство України в Білорусі.

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Закрите небо Білорусі

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Того ж дня Україна також заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

28 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.

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Автор: Ганна Бредіхіна