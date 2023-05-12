Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, а також про припинення дії угоди між Україною і Росією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань.

Відповідний указ №278 опублікований на сайті глави держави.

Відповідний меморандум між Україною, Росією та Білоруссю було укладено 15 квітня 1994 року в Москві, а угоду між Україною та РФ - 3 серпня 1994 року в м. Одесі.

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Вихід із угод з РФ - деталі

Після вторгнення Росії на українські території дев’ять років тому Україна в одноосібному порядку поступово виходить із двосторонніх угод з агресором.

Водночас, після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року та цілковитій допомозі у цьому та підтримці з боку Білорусі аналогічний процес розпочався й з певними угодами з цією країною.

Дипломатичні ж відносини з Росією Україна розірвала 24 лютого 2022 року - у перший день нападу росіян.

Однак, за словами українських посадовців, дипвідносини з Білоруссю, яка сприяє російській агресії, наразі не розриваються. Зокрема, це пов’язано із тим, що між країнами досі використовується коридор, яким громадяни України повертаються додому або виїздять з окупованих територій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що відносини із Білоруссю Україна розірве у разі вторгнення білоруських військ на українські території.

Верховна Рада проголосувала за вихід України з угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць СНД. Рішення підтримали 280 народних депутатів.