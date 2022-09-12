Колишнього правоохоронця, якого підозрюють у держзраді, взято під варту.

Екс-поліцейського викрили у зборі персональних даних співробітників Служби безпеки України для представників спецслужб РФ.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури колишньому співробітнику МВС України повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, він збирав інформацію для ворожих агентів з березня по серпень 2022 року. Підозрюваний передавав прізвища, дати народження, місця реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, дані щодо родин, фотографії, місця служб, посади і лінії роботи співробітників Служби безпеки. Також він збирав характеризуючі дані колишніх та діючих працівників СБУ. Їх планували залучити до інформаторської мережі ворожої спецслужби на території України.

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За клопотанням прокурора суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, молодий житель Слов'янська передавав окупантам дані про місцеперебування ЗСУ.

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