83% коштів, або 5,6 мільярдів гривень, українці надіслали на рахунок ЗСУ.

У дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці майже вдвічі більше підтримували ЗСУ, повідомляє Opendatabot.

"Лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни: United24, "Повернись живим" і Фонд Притули – склали півтора мільярди гривень", – повідомили в Opendatabot.

Найбільші збори зафіксовано на платформі United24. За пів року роботи платформи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 мільярда гривень.

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83% коштів, або 5,6 мільярдів гривень, українці надіслали на рахунок ЗСУ. На рахунок для медичної допомоги надійшло 745 мільйонів гривень – це 11% від загальної суми, на гуманітарну допомогу припадає лише 429 мільйонів гривень, або 6% від суми надходжень.

Нагадаємо, що фонд "Повернись живим" купив розвідкомплекс для ЗСУ.

Масштабні терористичні обстріли Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тис. різних ракет. У це число не входять ракети С-300, РСЗВ, а також авіаційні ракети різних типів.

За останні два місяці Росія здійснила сім масованих ракетних атак по Україні, зосередивши зусилля на енергетичній інфраструктурі.

Останній з таких ракетних ударів відбувся 23 листопада. У цей день по Україні Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них знищено. У цей день російські ракети уразили енергетичну систему країни, спричинивши блекаут. Лише на кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишався на рівні 20%.