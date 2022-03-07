Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто через застосунок "Дія".

Кабінет міністрів опублікував перелік адміністративно-територіальних одиниць, де надається допомога у розмірі 6,5 тис. грн застрахованим особам, які втратили роботу через війну, у рамках програми "єПідтримка". Тепер гроші зможуть отримати українці не з 10, а з 12 областей.

Відповідне розпорядження від 6 березня опубліковано на сайті уряду.

До переліку областей, де діятиме програма, увійшли: Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні заявив, що українці, які через війну втратили роботу, зможуть отримати допомогу від держави у розмірі 6,5 тис. грн через оновлену програму "єПідтримка".

Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто через застосунок "Дія".

Від 7 березня у додатку "Дія" вже працюють сервіси, де можна подати заявку на отримання такої допомоги.

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