Обов’язкова сплата військового збору такими громадянами послабляє матеріальне становище їх та їхніх сімей.

Верховна Рада ухвалила закон, який звільняє людей, які беруть участь у військових діях, від сплати військового збору.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття в цілому законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану" (№7432) проголосували 314 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є скасування сплати військового збору військовослужбовцями Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, начальницького складу, працівниками Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та іншими особами, які беруть участь в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій Російської Федерації в умовах воєнного стану.

"Матеріальне забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб, які безпосередньо приймають участь у бойових діях, не відповідає їх неоцінимому внеску в подоланні збройної агресії й досягненні миру в Україні. Обов’язкова сплата військового збору такими громадянами послабляє матеріальне становище їх та їх сімей", - сказано у пояснювальній записці.

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