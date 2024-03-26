Наразі українське військо зіштовхнулося з двома гострими проблемами на лінії зіткнення.

Україна наближається до свого найнебезпечнішого періоду з початку повномасштабної війни. Постає питання: чи перебуває країна під загрозою втратити себе.

Як йдеться у матеріалі Politico, на початку вторгнення президент Володимир Зеленський відхилив пропозиції про евакуацію, а пункти ТЦК заполонили українці, готові воювати негайно. Партнери активно і швидко надавали зброю. Українська відважність - за сприяння жахливої ​​російської тактики та кмітливості тодішнього головнокомандувача генерала Валерія Залужного - врятувала націю.

"Хоча західна зброя та техніка надходили у величезних кількостях, вони ніколи не надходили достатньо швидко, і часто супроводжувалися сумнівами як з боку лідерів США, так і Європи, які боялися російської ескалації та іноді налякані ядерними загрозами з боку Кремля. Як регулярно наголошують українці, зброї, яка надійшла, вистачає, щоб країна витримала, але далеко не достатньо, щоб виграти війну", - пише видання.

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Дефіцит зброї

Крім того, пакет допомоги США на 60 мільярдів доларів заблокований у Конгресі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico наголосив на "безумовній вдячності партнерам за все, що вони зробили". Але він також стурбований тим, що їхні дії не відповідають риториці. Кулеба зазначив, що в перші місяці війни союзники України "показали, що в стані шоку вони здатні приймати незвичні рішення". Але потім для них ситуація нормалізувалася, "і ви почали бачити, як вони повертаються до звичного способу ведення політики"

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив у коментарі виданню, що зберігає оптимізм щодо ухвалення пакету від США: "Буде дивно, якщо пакет не буде схвалений, оскільки Америка вважає Росію ключовим опонентом, а інвестиції в Україну – це інвестиції в репутацію Америки, в її домінування".

Однак незрозуміло, чи переконає цей аргумент конгресменів. Іванна Климпуш-Цинцадзе, депутат і колишній віце-прем’єр, відповіла, які перспективи України, якщо США не ухвалять пакет. "Страшно", - відповіла вона.

Європа, зі свого боку, намагається допомогти Україні компенсувати колосальну недостачу артилерійських снарядів. У зв’язку з цим запропонована Чехією купівля артилерійських боєприпасів стає все більш актуальною для Києва. Загальна кількість закупівель як з ЄС, так і за його межами досягне приблизно 1,5 мільйона снарядів на суму 3,3 мільярда доларів.

За словами чеського радника з національної безпеки Томаша Пояра, перші додаткові снаряди з Праги можуть бути відправлені в червні. Тим часом головний речник Європейської комісії Петер Стано зазначив, що близько половини початкового мільйона снарядів, які ЄС обіцяв на цей рік, буде доставлено до кінця цього місяця.

Раніше цього місяця лідери ЄС домовилися про новий збройовий фонд для України на 5 мільярдів доларів після тижнів суперечок. Але, як швидко з’ясувалося, це був радше креативний трюк без вливання нових грошей.

Минулого тижня на німецькій авіабазі Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що Америка та інші союзники не підведуть Україну .

"Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати краху. Ця коаліція не дасть Україні провалитися. І вільний світ не дасть Україні зазнати краху", – пообіцяв він.

Проте всього за кілька днів до цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував розблокувати тупик Конгресу щодо допомоги Україні шляхом надання допомоги у формі позики чи угоди ленд-лізу.

Багато хто в Україні, включно з військовослужбовцями на передовій, вважають звільнення Залужного ненавмисною помилкою Зеленського — і, ймовірно, через те, що він вважає генерала потенційним політичним суперником.

"Люди були дуже шоковані та розчаровані рішенням Зеленського" - сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Нам зараз потрібна єдність. Нам потрібно згуртуватися навколо людей, яким ми довіряємо, а Залужний протягом двох років успішно допомагав нам захищати Батьківщину. Він найбільш довірена людина в Україні, і знімати його з посади було неправильно", – сказав він.

Кличко стверджує, що Зеленському настав час розглянути питання про розширення свого уряду — припинити покладатися на тісну групу довірених радників і лояльних прихильників і натомість сформувати уряд національної єдності.

"Уряд національної єдності був би корисним для країни. І з більшою кількістю людей буде менше шансів зробити помилку", – додав він.

Серед таких помилок – повільний початок будівництва оборонних укріплень напередодні очікуваного навесні або влітку наступу з боку Росії, а також нездатність вийти з глухого кута, пов’язаного з мобілізацією, і перейти до великого призову.

Не вистачає солдатів

Україні відчайдушно не вистачає не лише боєприпасів та зброї. Сплеск патріотичного запалу, коли пункти ТЦК були переповнені добровольцями, зменшився, оскільки війна триває вже третій рік. Зараз Україна намагається призвати людей на поле бою.

"Українська влада конфліктує щодо того, вмовляти чи примушувати людей до призову в умовах ухилення від мобілізації, і боїться політичних наслідків, якщо вони виберуть останнє. Закон про мобілізацію застряг в парламенті, оскільки Зеленський, Верховна Рада і Міноборони продовжують перекладати відповідальність. Але враховуючи, що Путін планує мобілізувати набагато більше людей після свого фіктивного переобрання, час спливає", - пише видання.

"Без достатнього рівня робочої сили Київ, ймовірно, вичерпуватиме свої наявні ресурси набагато швидшими темпами. Робота над законодавством просувається шаленою швидкістю, що ще більше шкодить здатності України захищатися протягом наступних місяців. Навіть за найкращого сценарію, коли президент Зеленський підпише закон до середини квітня, призовники почнуть виходити на передову лише наприкінці літа-початку осені. Це створює для Москви вікно можливостей, де нестача живої сили та артилерійських боєприпасів не дозволить українцям проводити ефективні оборонні операції", - попередив Конрад Музика з Rochan Consulting.

Російсько-українська війна триває: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, однією з цілей російських військ, за словами Калашнікова, на цьому напрямку є захоплення Костянтинівки. Вони планують розширити наступ на цей населений пункт, якщо їм вдасться захопити Часів Яр.

Крім того, стало відомо, що Путін зараз розглядає закінчення війни у разі захоплення Харкова. За інформацією ЗМІ, після цього диктатор планує закінчити так звану "сво".

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