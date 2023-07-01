Чоловік заявив, що Харків - це "російськомовне місто", тому його ніхто не змусить говорити українською мовою.

Харківський таксист загримів у проросійський скандал, відмовивши вимкнути російську музику на прохання пасажирки.

Фрагмент діалогу пасажирки і таксиста вдалося зафіксувати на відео. Ролик опублікував активіст та волонтер Сергій Стерненко.

"На жаль, у нас є чимало таких громадян. І це наслідок роботи російської пропаганди, яка легально транслювалась у нас на ТБ... Треба було ще з 2014 зачищати ефір від російської агентури. Тоді б і колаборантів та коригувальників було б менше", - зазначив Стерненко.

На відео чутно, як пасажирка просить вимкнути російську музику, але таксист ігнорує, розпочавши монолог про "російськомовний Харків".

"Це російськомовне місто. Тут всі розмовляють російською", - заявив таксист.

Втім, дівчина зауважила, що таксист транслює музику російських виконавців, які підтримують війну. Водій заявив, що музика "поза політикою", додавши, що він не буде і не хоче говорити українською.

"Україна? Взагалі країни такої нема, щоб ви знали. Країна 404. Її не існує, її розірвали, продали... Просто якась незрозуміла держава", - заявив він.

Однак, він не хоче переїхати в Росію, бо народився в Харкові і "ніяка українська влада не змінить його думки".

"Їдьте на "западенщину", чи де там говорять на задр*ченій мові. Їдьте туди ви. Чому я повинен поїхати?", - сказав таксист.

Пасажирка попросила зупинитися, адже не може більше продовжувати поїздку з цим таксистом.

Схожі зашквари "ватників"

На жаль, ватні інциденти трапляються в Україні. Нещодавно в Одесі виявили таксиста, який розповідав пасажирам про "геніальність" російського президента Володимира Путіна та висловлював підтримку військовому вторгненню РФ в Україну.

"Зашкварюється" й молодь. Наприклад, 21-річна українка у листопаді заявила, що народитися в Україні - її найбільша помилка. Водночас Росію вона дуже любить, і мова країни-окупанта їй дається краще, ніж українська. А в Івано-Франківську інша "ватниця", заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично".

Згодом у Києві водій одного з популярних сервісів таксі переконує пасажирів, що України "не існує". Фрагмент пропагандистського монологу таксиста опублікував у своєму Instagram спортсмен Олександр Микитенко.

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