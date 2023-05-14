Фрагмент розмови вдалося записати на аудіо.

У Києві водій одного з популярних сервісів таксі переконує пасажирів, що України "не існує". Фрагмент пропагандистського монологу таксиста опублікував у своєму Instagram спортсмен Олександр Микитенко.

За його словами, він викликав таксі для батьків своєї дівчини через сервіс Bolt. За кілька хвилин прибув водій Дмитро. Під час поїздки водій раптом почав розмову про політику, а згодом й зовсім заявив, що "України не існує". Частину розмови пасажирам вдалося записати на аудіо.

"Історик-водій почав розповідати дуже і дуже цікаві речі про те що, "Україна - ета транзітная зона мєжду Європай і Расієй", та багато інших цікавих речей. На жаль багато фактів з цього дуже довгого і "захоплюючого" монологу задокументувати не вдалось, але вдалось записати на аудіозапис апогей всього монологу, де чітко сказано "Україна - ета нє гасударство, нєт такова гасударства", а також "как такавова гасударства нєт", - розповів Олександр.

Фрагмент аудіо дійсно підтверджує слова Олександра. Спортсмен просить розголосу та вимагає реакції від сервісу, який взяв на роботу такого водія.

Інциденти з "ватниками"

Подібні інциденти, на жаль, інколи трапляються в Україні. Нещодавно в Одесі виявили таксиста, який розповідав пасажирам про "геніальність" російського президента Володимира Путіна та висловлював підтримку військовому вторгненню РФ в Україну.

"Зашкварюється" й молодь. Наприклад, 21-річна українка у листопаді заявила, що народитися в Україні - її найбільша помилка. Водночас Росію вона дуже любить, і мова країни-окупанта їй дається краще, ніж українська. А в Івано-Франківську інша "ватниця", заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично".

Вас також можуть зацікавити новини: