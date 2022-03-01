Транзитом для "Укрпошти" на прийом імпорту з усього світу виступають Словаччина, Латвія та Молдова.

Слідом за відновленням роботи своїх поштових відділень з певною зміною правил та особливостями, "Укрпошта" також почала відновлювати доставку експорту.

Про це повідомляє прес-служба поштового оператора.

Наразі експортні відправлення із 8 регіонів:

Львівська, Хмельницька, Волинська, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська і Закарпатська області,

Оформлюються стабільно у ММПО Львів, із подальшою доставкою через Польщу по світу.

Майже всі інші регіони працюють на прийом пошти у відділеннях. "Укрпошта" працює над відновленням прямих магістралей між областями та подальшою доставкою до Львова експортних відправлень, наприклад, такими маршрутами стануть Одеса-Львів та Дніпро-Львів.

"Наш партнер Pochta Polska надала "Укрпошті" можливість обмінюватися з іншими поштами імпортом-експортом на своїй території та здійснювати передачу експорту для авіадоставки п'ятьма міжнародними авіалініями: Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM, Turkish Airlines. Такий спосіб доставки Укрпошта вже використовувала в 2020 році на початку карантину - тоді попри обмеження вдалося зберегти міжнародну доставку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім Польщі, транзитом для "Укрпошти" на прийом імпорту з усього світу виступають Словаччина, Латвія та Молдова

Наразі небо України повністю закрите для цивільної авіації, тому поки "Укрпошта" не зможе разом з Windrose здійснювати відправку прямих вантажних літаків до аеропорту Нью-Йорку. Як тільки будуть зняті обмеження, компанія одразу відновить програму польотів.

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