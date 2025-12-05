Катерина Черновол

Українці в Ізраїлі кажуть, що відсутність рішення з боку влади впливає на повсякденне життя.

Десятки тисяч українських біженців, які перебувають в Ізраїлі, можуть бути депортовані вже в кінці року. Про такі ризики повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

Зазначається, що українці опинилися під загрозою депортації через тривалу затримку з ухваленням рішення про продовження колективного захисту владою Ізраїлю. За відсутності чинного міністра внутрішніх справ, який спочатку встановив такий захист як тимчасовий захід, повноваження з цього питання перейшли до прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

На початку повномасштабного вторгнення було оголошено, що Ізраїль надасть тимчасовий захист 20 000 українських біженців, більшість з яких перебували в Ізраїлі до війни без легального статусу, а також ще 5000 біженців, які були вимушені тікати від війни. Спочатку дозвіл на проживання видали на три місяці. Потім біженці отримали дозвіл на проживання та роботу, який потрібно було щорічно поновлювати. Термін дії дозволу добігає кінця цього місяця, однак Ізраїль досі не вирішив, чи буде його продовжено.

Видання нагадує, що червні Європейський Союз продовжив захист громадян України до березня 2027 року. Три місяці тому Велика Британія вирішила продовжити захист ще на два роки, а США продовжили його до жовтня 2026 року.

"Війна теж не припинилася. Ви повинні розуміти, що там справжня небезпека. Там, звідки я родом, сирени звучать постійно".

Закликають до продовження терміну тимчасового захисту і правозахисники. Однак з листопада 2024 року, незважаючи на три надіслані листи, вони не отримали офіційної відповіді, пишуть журналісти.

"У відповідь на запит Haaretz Управління з питань населення та імміграції повідомило, що питання все ще розглядається і рішення буде прийнято найближчим часом", – додає видання.

Українські біженці: інші новини

У Нідерландах збираються закрити пункти розміщення для українських біженців. Українців хочуть зобовʼязати самостійно шукати та оплачувати житло, а також медичне обслуговування. Зазначається, що це може статися вже після закінчення терміну дії спеціальних правил захисту Європейського Союзу у 2027 році.

Водночас у Польщі статус українських біженців прирівняють до рангу інших іноземців. Також уряд країни планує поступове припинення дії інструментів для допомоги біженцям з України.

