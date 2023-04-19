Урядовці обіцяють запровадити норму, яка передбачатиме погашення цих боргів.

Мешканцям звільнених від окупантів територій України приходять платіжки за комунальні послуги, якими користувалися росіяни, що розселялися в їхніх домівках, йдеться в сюжеті ТСН.

Постачальники комунальних послуг погрожують відключенням і стягуванням боргів через суд. Лише у Іванівській сільській громаді Чернігівського району 76 домогосподарств заборгували понад 180 тисяч гривень за комунальні послуги, якими користувалися окупанти.

Так, Ольга Сизоненко з Ягідного під Чернігівом, що було окупованим на початку повномасштабного вторгнення РФ, зараз має оплатити комунальні послуги за 28 окупантів, що зайняли її дім, коли взяли її в полон.

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"Туди зайшло 28 чоловік, вони нас викинули голих-босих , а коли ми вже вийшли 30 числа, почалися приходь ці "листи щастя", – розповідає жінка і демонструє листи від постачальників газу, платіжки з боргами і досудові вимоги.

Аналогічна ситуація в місцевої мешканки Ольги Вертієнко, яка місяць провела в полоні. Через втрату чоловіка і витрати на похорон жінка не має грошей, аби сплатити борг.

"Було не то що тепло, а дихати не було чим. [Окупанти] не економили, от ми економили, ми топили дровами постійно з чоловіком, бо пенсія невелика. Ми зайшли у хату, я думала моя хата злетить, так спекотно було", - розповідає Ольга.

Ще одній мешканці Чернігівщини, Марії Яремі, відрізали газ через несплату за розподіл газу у хату, яка згоріла внаслідок обстрілу в травні минулого року.

"Через такий час відрізані, ну хоч би поцікавилися чи ми хочемо, чи ми не хочемо заплатити. Якщо заборгованість за транспортування, то ми б заплатили, у нас там до 60 грн, у нас був котел твердопаливний, економія була", - розповідає Марія Ярема.

У "Чернігівгазі" переконують, що такі випадків – поодинокі і пов’язані з відсутністю інформацією щодо таких домоволодінь у базах. Місцева влада наголошує, що підтвердити, що в оселях місцевих мешкали окупанти, не складно, й керівництво ОТГ готове надати довідки "Чернігівгазу".

Урядовці обіцяють запровадити норму, яка передбачатиме погашення цих боргів. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, "питання буде вирішено найближчими тижнями".

Комунальні послуги в Україні - останні новини

У вересні Кабінет міністрів продовжив термін дії спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року, відтак його ціна залишається незмінною і тарифи на тепло й гарячу воду для населення не ростуть.

Утім очікувалося зростання вартості електроенергії для населення – дія спецобов’язків на ринку електроенергії завершилася 31 березня 2023 року. Експерти попереджають, що українцям варто готуватися до підвищення тарифів на світло й модернізувати житло.

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