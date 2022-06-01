Подання заяви триває до 5 хв, а її опрацювання — до 15 робочих днів.

В Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, як подати заявку на отримання консультації щодо усиновлення.

Про це повідомляє Мінцифри в Telegram.

"Завдяки здобуткам цифрової держави українці можуть навчатися, сплачувати податки, отримувати соціальну допомогу онлайн. А тепер ще й проконсультуватися щодо усиновлення дитини на порталі "Дія", - йдеться в повідомленні.

Як подати заявку на консультацію щодо усиновлення через "Дію": інструкція

Щоб подати заявку потрібно:

авторизуватися на порталі "Дія",

обрати послугу консультації з усиновлення,

заповнити усі необхідні пункти,

підписати заявку електронним підписом.

Подання заяви триває до 5 хв, а її опрацювання — до 15 робочих днів.

"Працюємо над наступним етапом послуги: подання в "Дії" заяви про статус кандидата на усиновлення, кандидата в батьки-вихователі прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу або ж опікуна", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спростили процедуру подачі документів на всиновлення та отримання первинної консультації щодо цього.

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